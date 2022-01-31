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Yağmur ve Doğa Sesleri

Yağmur ve Doğa Sesleri

Doğa Sesleri

8 Parça | 02:00:07
Farklı tonlarda yağmur seslerini senin için bu çalma listesinde derledik. Yağmur ve doğa seslerini istediğin vakitlerde buradan dinleyebilirsin...
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Gece yağan dinlendirici yağmur sesi

Chill 30:16
02

Yağmurda kayıp

Chill 09:59
03

Yağmur ve orman sesleri

Chill 00:00
04

Yağmur ve doğa sesleri

Chill 02:02
05

Sesler ve hisler

Chill 08:37
06

Uzakdoğu'da yağmurun sesi

Chill 02:06
07

Şehirde yağmur

Chill 03:09
08

Sert yağmur damlaları

Chill 03:58
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