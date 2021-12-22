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Afrika

Afrika

10 Parça | 43:32

Afrika'nın melodik ritimlerini dinleyebileceğin müziklerden oluşan çalma listesi...
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Waka Waka

Shakira 03:32
02

Africa

İsmael Lo 05:02
03

Tropikal sakinlik

Chill 03:51
04

Beautiful Africa

Rokia Traoré 03:35
05

Umthwalo

Zahara 05:33
06

Epik Afrika gezisi

Chill 04:04
07

Africa

Toto Cutugno 04:31
08

Afrikan dansı

Lounge 03:14
09

African Woman

Baaba Maal 06:07
10

Mélancolie

Rokia Traoré 04:03

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