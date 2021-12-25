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7/24 Dinle Ortam Müzikleri Dünya Müzikleri Romanya
Romanya

Romanya

11 Parça | 38:07

Zengin ve canlı ritimlere sahip Romanya müziklerini buradan dinleyebilirsin...
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Mia mia mi amor

Florin Salam 03:39
02

Bilionera

Otilia 03:05
03

Stop Romania

Dani Mocanu 03:03
04

Dansez prin ploi

Carmen de la Salciua 04:18
05

Smecher si frumos

Dani Mocanu 03:12
06

Caliente

Inna 03:23
07

Un tigru si un leu

Florin Salam 04:07
08

Adelante

Otilia 03:08
09

Ramai cu bine feat Macanache

Delia 04:17
10

Numele meu

Tzanca Uraganu 03:01

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