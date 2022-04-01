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Cardio Müzikleri

Cardio Müzikleri

Egzersiz Müzikleri

11 Parça | 29:04
Yürüyüşüne ya da koşuna güç kazandıracak cardio müzikleri bu çalma listesinde. Spor yaparken kalbini ve zihnini güçlendirmek istediğinde buradan cardio müzikleri dinleyebilirsin.
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Cardio Antrenmanı

Lounge 02:38
02

Hızlı ve Güçlü

Lounge 02:04
03

Kalp Atışı

Lounge 02:14
04

Senin Hikayen

Lounge 02:18
05

Pes Etmek Yok

Lounge 02:02
06

Terle ve Rahatla

Lounge 02:18
07

Hedefine Odaklan

Lounge 02:14
08

Cardio Müziği

Lounge 02:15
09

Deja Vu

Beyonce 03:17
10

Hot N Cold

Katy Perry 03:54
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