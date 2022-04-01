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Fitness Müzikleri

Fitness Müzikleri

Egzersiz Müzikleri

10 Parça | 32:39
Fitness yaparken zinde kalmanı sağlayacak müzikleri senin için derledik. İşte fitness müziklerinin yer aldığı çalma listesi...
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Celebration

Madonna 03:35
02

Disturbia

Rihanna 03:58
03

Zorlu Antrenman

Lounge 03:12
04

Isınma Egzersizi

Lounge 03:11
05

Zinde Kal

Lounge 02:42
06

Fitness Müziği

Lounge 04:09
07

1,2,3 Tempo

Lounge 02:37
08

Hızlan

Lounge 02:28
09

Gevşeme Zamanı

Lounge 02:42
10

Cheap Thrills

Sia 04:05
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