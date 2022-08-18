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Klasik Müzik ile Yürüyüş
Klasik Müzik ile Yürüyüş
Egzersiz Müzikleri
12 Parça | 01:06:50
Yürüyüş yaparken dinleyebileceğin klasik müzikler bu çalma listesinde... Sana eşlik edecek klasik yürüyüş müziklerini istediğin her vakitte buradan dinleyebilirsin.
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01
Etude In G Flat, Op. 25 No. 9 'Butterfly'
Frédéric Chopin
00:55
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02
Brandenburg Concerto No. 3 Allegro and Adagio
Johann Sebastian Bach
00:00
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03
La belle excentrique: I.Grande ritournelle
Eric Leslie Satie
02:10
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04
Symphony No. 2 in B Flat Major, D. 125 III. Menuetto Allegro vivace
Franz Peter Schubert
02:54
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05
Aria di Elettra
Wolfgang Amadeus Mozart
12:36
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06
Zadok The Priest
George Frideric Handel
10:50
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07
Allegro moderato
Antonio Vivaldi
03:05
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08
Türk Marşı- Acapella
Wolfgang Amadeus Mozart
09:54
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09
Moving string quartet ( Hareketli yaylı dörtlüsü)
Ludwig van Beethoven
11:40
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10
Güne Başlarken
Enstrümantal
02:17
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