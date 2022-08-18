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Klasik Müzik ile Yürüyüş

Klasik Müzik ile Yürüyüş

Egzersiz Müzikleri

12 Parça | 01:06:50
Yürüyüş yaparken dinleyebileceğin klasik müzikler bu çalma listesinde... Sana eşlik edecek klasik yürüyüş müziklerini istediğin her vakitte buradan dinleyebilirsin.
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Etude In G Flat, Op. 25 No. 9 'Butterfly'

Frédéric Chopin 00:55
02

Brandenburg Concerto No. 3 Allegro and Adagio

Johann Sebastian Bach 00:00
03

La belle excentrique: I.Grande ritournelle

Eric Leslie Satie 02:10
04

Symphony No. 2 in B Flat Major, D. 125 III. Menuetto Allegro vivace

Franz Peter Schubert 02:54
05

Aria di Elettra

Wolfgang Amadeus Mozart 12:36
06

Zadok The Priest

George Frideric Handel 10:50
07

Allegro moderato

Antonio Vivaldi 03:05
08

Türk Marşı- Acapella

Wolfgang Amadeus Mozart 09:54
09

Moving string quartet ( Hareketli yaylı dörtlüsü)

Ludwig van Beethoven 11:40
10

Güne Başlarken

Enstrümantal 02:17
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