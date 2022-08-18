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Nostaljik Şarkılar ile Yürüyüş

Nostaljik Şarkılar ile Yürüyüş

Egzersiz Müzikleri

11 Parça | 39:32
Yürüyüş yaparken dinleyebileceğin nostaljik müzikler bu çalma listesinde... Sana eşlik edecek nostaljik yürüyüş müziklerini istediğin her vakitte buradan dinleyebilirsin.
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Peki Peki Anladık

MFÖ 03:26
02

Mavilim

Kayahan 05:04
03

E Ne Olmuş Yani

Seyyal Taner 03:32
04

Zehir Gibi Aşkın Var

Ayla Dikmen 03:37
05

Dünya Dönüyor

Nilüfer 04:28
06

Sana Bana Yeter

Ajda Pekkan 03:45
07

Birisine Birisine

Nil Burak 03:24
08

Mavi Boncuk Mavi Boncuk

Emel Sayın 03:03
09

Aşkın Bahardı

Belkıs Özener 02:59
10

Oh Olsun(1973)

Füsun Önal 02:26
... KAPAT
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