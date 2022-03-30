×
7/24 Dinle Mobil uygulaması
Uygulamada Aç
DİNLENİYOR...
7/24 Dinle Ortam Müzikleri Egzersiz Müzikleri Pilates Müzikleri
Pilates Müzikleri

Pilates Müzikleri

Egzersiz Müzikleri

11 Parça | 35:56
Sakin ve odak noktanı korumanı sağlayacak pilates müzikleri bu çalma listesinde... Pilates yaparken yeni bir bedendeymiş gibi hissetmek için buradan pilates müzikleri dinleyebilirsin.
DİNLE TAKİP ET
Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Akış

Chill 03:30
02

Yeni Bir Beden

Chill 03:33
03

Pilates Müziği

Chill 02:54
04

Odaklan

Chill 04:47
05

Pilates Zamanı

Chill 03:19
06

Zihin ve Ruh

Chill 02:27
07

Nefes Al, Nefes Ver

Chill 02:42
08

Ruhunu Canlandır

Chill 03:34
09

Denge

Chill 02:32
10

Beden Dili

Chill 04:27
... KAPAT
**

BUNLARI DA SEVEBİLİRSİN

Antrenman
Evde Spor
Spor müzikleri
Zumba Müzikleri
Spinning Müzikleri
Egzersiz Müzikleri
Squat Müzikleri
;

Copyright © 2022 724 Dinle. Tüm Hakları Saklıdır.

Ses Hızı 1x
Ses Hızı