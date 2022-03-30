Squat Müzikleri

Egzersiz Müzikleri 10 Parça | 30:04 10 Parça | 30:04

Pes etmemeni sağlayacak hareketli squat müzikleri bu çalma listesinde... Squat yaparken gücünü sonuna kadar koruyabileceğin müzikleri istediğin her vakitte buradan dinleyebilirsin.