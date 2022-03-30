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Squat Müzikleri

Squat Müzikleri

Egzersiz Müzikleri

10 Parça | 30:04
Pes etmemeni sağlayacak hareketli squat müzikleri bu çalma listesinde... Squat yaparken gücünü sonuna kadar koruyabileceğin müzikleri istediğin her vakitte buradan dinleyebilirsin.
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Rabiosa

Shakira 02:55
02

Yorulmak Yok

Lounge 03:02
03

Squat Egzersizi

Lounge 02:19
04

Kendin İçin

Lounge 03:04
05

Enerjik ve Hırslı

Lounge 03:04
06

Antrenman Ritmi

Lounge 03:06
07

Enerji Yüklemesi

Lounge 02:52
08

Spor Aşkı

Lounge 02:45
09

Squat Müziği

Lounge 02:37
10

Born This Way

Lady Gaga 04:20
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