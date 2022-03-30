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Squat Müzikleri
Squat Müzikleri
Egzersiz Müzikleri
10 Parça | 30:04
Pes etmemeni sağlayacak hareketli squat müzikleri bu çalma listesinde... Squat yaparken gücünü sonuna kadar koruyabileceğin müzikleri istediğin her vakitte buradan dinleyebilirsin.
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01
Rabiosa
Shakira
02:55
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02
Yorulmak Yok
Lounge
03:02
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03
Squat Egzersizi
Lounge
02:19
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04
Kendin İçin
Lounge
03:04
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05
Enerjik ve Hırslı
Lounge
03:04
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06
Antrenman Ritmi
Lounge
03:06
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07
Enerji Yüklemesi
Lounge
02:52
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08
Spor Aşkı
Lounge
02:45
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09
Squat Müziği
Lounge
02:37
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10
Born This Way
Lady Gaga
04:20
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