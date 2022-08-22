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Dua Fon Müzikleri

Dua Fon Müzikleri

Fon Müzikleri

10 Parça | 01:11:33
Biraz rahatlamaya ihtiyacın varsa ve dinleyecek bir şeyler arıyorsan bu çalma listesine mutlaka göz at! İşte seni rahatlacak fon müziklerinin yer alıdğı çalma listesi...
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Yüreğimdeki Yara

Enstrümantal 03:22
02

Muhabbet

Enstrümantal 03:27
03

Hakka Doğru

Enstrümantal 12:23
04

Semaya Açılan Eller

Enstrümantal 05:04
05

Dua Vakti

Enstrümantal 04:20
06

Yüreğin Ateşi

Enstrümantal 07:54
07

Huzurun Peşinden

Enstrümantal 05:35
08

Gülün Sözü

Enstrümantal 05:42
09

Dua Müziği

Enstrümantal 02:12
10

Dini Fon Müziği

Enstrümantal 21:34
... KAPAT
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