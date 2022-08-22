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Dua Fon Müzikleri
Fon Müzikleri
10 Parça | 01:11:33
Biraz rahatlamaya ihtiyacın varsa ve dinleyecek bir şeyler arıyorsan bu çalma listesine mutlaka göz at! İşte seni rahatlacak fon müziklerinin yer alıdğı çalma listesi...
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01
Yüreğimdeki Yara
Enstrümantal
03:22
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02
Muhabbet
Enstrümantal
03:27
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03
Hakka Doğru
Enstrümantal
12:23
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04
Semaya Açılan Eller
Enstrümantal
05:04
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05
Dua Vakti
Enstrümantal
04:20
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06
Yüreğin Ateşi
Enstrümantal
07:54
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07
Huzurun Peşinden
Enstrümantal
05:35
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08
Gülün Sözü
Enstrümantal
05:42
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09
Dua Müziği
Enstrümantal
02:12
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10
Dini Fon Müziği
Enstrümantal
21:34
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