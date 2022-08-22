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Fon Müzikleri
10 Parça | 30:20
Çok beğenilen fon müziklerini bu çalma listesinde bulabilirsin. İşte Toygar Işıklı, Gökhan Kırdar ve Kıraç'ın da fon müziklerinin yer aldığı çalma listesi...
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01
Cendere
Enstrümantal
Gökhan Kırdar
06:00
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02
Hayat Bir Umut | Yaprak Dökümü
Toygar Işıklı
01:01
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03
Unutamıyorum
Ezel
Toygar Işıklı
02:39
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04
Oysa Bir Umuttu
Aliye
Kıraç
02:00
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05
When A Man Loves A Women
Zulüm
Paul Mauriat
02:46
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06
Sıcak Mevsim
Enstrümantal
02:33
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07
Yarına Umutla
Enstrümantal
04:55
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08
Başka Sonsuz
Ah Nerede
Ms Beatz
02:21
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09
Fandango
Yavaş Gel Güzelim
Martin Denny
02:12
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10
A Morning At Cornwall
Pramparça
James Last
03:53
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