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Fon Müzikleri - Duygusal
Fon Müzikleri - Duygusal
Fon Müzikleri
10 Parça | 25:27
Duygusal fon müziklerini senin için derledik. İşte birbirinden duygusal fon müziklerinin yer alıdğı çalma listesi...
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01
Ayrı Yollar
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02:41
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02
Depresyon
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02:19
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03
Yıkılan Hayaller
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02:16
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04
Piyanonun Hüznü
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02:23
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05
Hiçliğin Ortasında
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04:04
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06
Umutsuz Aşk
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02:16
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07
Gecenin Karanlığı
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02:40
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08
Duygusal Fon Müziği
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02:28
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09
Serin Rüzgarlar
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02:00
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10
Hüzünlü Gemiler
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02:20
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