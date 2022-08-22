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Fon Müzikleri - Duygusal

Fon Müzikleri - Duygusal

Fon Müzikleri

10 Parça | 25:27
Duygusal fon müziklerini senin için derledik. İşte birbirinden duygusal fon müziklerinin yer alıdğı çalma listesi...
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Ayrı Yollar

Chill 02:41
02

Depresyon

Chill 02:19
03

Yıkılan Hayaller

Chill 02:16
04

Piyanonun Hüznü

Chill 02:23
05

Hiçliğin Ortasında

Chill 04:04
06

Umutsuz Aşk

Chill 02:16
07

Gecenin Karanlığı

Chill 02:40
08

Duygusal Fon Müziği

Chill 02:28
09

Serin Rüzgarlar

Chill 02:00
10

Hüzünlü Gemiler

Chill 02:20
... KAPAT
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