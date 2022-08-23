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Kış Fon Müzikleri
Fon Müzikleri
10 Parça | 46:08
Kış aylarında sıcacık kahveni yudumlarken sana eşlik edebilecek fon müziklerini bu çalma listesinde bulabilirsin. İşte birbirinden güzel fon müziklerinin yer aldığı çalma listesi...
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01
Güvenli Liman
Enstrümantal
02:10
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02
Four Seasons Winter (Dört Mevsim Kış)
Antonio Vivaldi
09:09
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03
Piyanonun Hikayesi
Enstrümantal
03:03
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04
Dağların Ötesi
Chill
02:20
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05
Şömine Başında
Chill
02:45
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06
Karlar Ülkesi
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02:35
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07
Kış Fon Müziği
Chill
15:01
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08
Yeni Yılın İlk Günü
Lounge
02:43
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09
Yılbaşı Akşamı
Chill
02:35
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10
Sakin Kış
Chill
03:47
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