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Yeşilçam Fon Müzikleri
Yeşilçam Fon Müzikleri
Fon Müzikleri
10 Parça | 27:51
Yeşilçam'ın unutulmaz fon müziklerini senin için derledik! İşte Dila Hanım, Devlerin Aşkı ve Aile Şerefi gibi unutulmaz filmlerin müziklerinin yer aldığı çalma listesi...
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01
Yekte
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Zafer Dilek
03:41
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02
Tosun Paşa
Enstrümantal
Melih Kibar
03:25
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03
Hababam Sınıfı
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Melih Kibar
04:26
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04
Kırmızı Gülün Adı Var
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Metin Bükey
01:04
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05
Ah Nerede Ayrılık
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Metin Bükey
02:19
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06
Selvi Boylum Al Yazmalım 1
Cahit Berkay
04:03
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07
Kapıcılar Kralı
Kapıcılar Kralı
Cahit Berkay
01:12
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08
Devlerin Aşkı
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Cahit Berkay
03:25
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09
Aile Şerefi
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Melih Kibar
01:31
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10
Dila Hanım
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Cahit Berkay
02:45
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