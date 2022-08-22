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Yeşilçam Fon Müzikleri

Yeşilçam Fon Müzikleri

Fon Müzikleri

10 Parça | 27:51
Yeşilçam'ın unutulmaz fon müziklerini senin için derledik! İşte Dila Hanım, Devlerin Aşkı ve Aile Şerefi gibi unutulmaz filmlerin müziklerinin yer aldığı çalma listesi...
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Yekte Enstrümantal

Zafer Dilek 03:41
02

Tosun Paşa Enstrümantal

Melih Kibar 03:25
03

Hababam Sınıfı Enstrümantal

Melih Kibar 04:26
04

Kırmızı Gülün Adı Var Enstrümantal

Metin Bükey 01:04
05

Ah Nerede Ayrılık Enstrümantal

Metin Bükey 02:19
06

Selvi Boylum Al Yazmalım 1

Cahit Berkay 04:03
07

Kapıcılar Kralı Kapıcılar Kralı

Cahit Berkay 01:12
08

Devlerin Aşkı Enstrümantal

Cahit Berkay 03:25
09

Aile Şerefi Enstrümantal

Melih Kibar 01:31
10

Dila Hanım Enstrümantal

Cahit Berkay 02:45
... KAPAT
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