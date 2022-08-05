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Hayvan Sesleri

Hayvan Sesleri

Hayvan Sesleri

20 Parça | 01:22:12
Hayvan seslerini senin için bu çalma listesinde derledik. Kedi, köpek, civciv, muhabbet kuşu ve ördek gibi birbirinden farklı hayvanların seslerini istediğin her vakitte buradan dinleyebilirsin...
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Kanarya Sesi

Hayvan Sesleri 11:37
02

Muhabbet Kuşu Sesi

Hayvan Sesleri 01:06
03

Keklik Sesi

Hayvan Sesleri 01:19
04

Sultan Papağanı Sesi

Hayvan Sesleri 10:47
05

Cırcır Böceği Sesi

Hayvan Sesleri 30:24
06

Arı Sesi

Hayvan Sesleri 01:25
07

Fil Sesi

Hayvan Sesleri 00:56
08

Tilki Sesi

Hayvan Sesleri 01:00
09

Ördek Sesi

Hayvan Sesleri 02:02
10

Fare Sesi

Hayvan Sesleri 01:39
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