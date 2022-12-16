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7/24 Dinle Ortam Müzikleri Karışık Müzikler 5 Dakika Daha
5 Dakika Daha

5 Dakika Daha

Karışık Müzikler

13 Parça | 52:36
5 dakika daha uyumak, 5 dakika daha izlemek, 5 dakika daha yanında kalmak... Bazı anlar insanlara yetmez ve fazlasını ister. Sevdiğiniz şeyler için 5 dakika daha fazla dinlemek isteyeceğiniz huzur veren şarkılar bu çalma listesinde!
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Ah Bu Ben

Mazhar Alanson 04:02
02

Ateşböcekleri

Kalben 03:02
03

Heal

Tom Odell 03:13
04

Let Me Down Slowly (Slowed+Reverb)

Alec Benjamin 03:30
05

Her Şey Sensin

Yalın 04:32
06

Gözleri Aşka Gülen

Nil İpek 04:20
07

İnci Tanem

Tarkan 05:23
08

Yıldızlar

Pinhani 04:15
09

Yanımda Olsan

Oğuzhan Koç 04:19
10

Düşler Sokağı

Feridun Düzağaç 04:30
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