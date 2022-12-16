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Karışık Müzikler
13 Parça | 52:36
5 dakika daha uyumak, 5 dakika daha izlemek, 5 dakika daha yanında kalmak... Bazı anlar insanlara yetmez ve fazlasını ister. Sevdiğiniz şeyler için 5 dakika daha fazla dinlemek isteyeceğiniz huzur veren şarkılar bu çalma listesinde!
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01
Ah Bu Ben
Mazhar Alanson
04:02
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02
Ateşböcekleri
Kalben
03:02
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03
Heal
Tom Odell
03:13
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04
Let Me Down Slowly (Slowed+Reverb)
Alec Benjamin
03:30
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05
Her Şey Sensin
Yalın
04:32
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06
Gözleri Aşka Gülen
Nil İpek
04:20
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07
İnci Tanem
Tarkan
05:23
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08
Yıldızlar
Pinhani
04:15
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09
Yanımda Olsan
Oğuzhan Koç
04:19
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10
Düşler Sokağı
Feridun Düzağaç
04:30
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