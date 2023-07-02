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Aman Salla Dertleri

Aman Salla Dertleri

Karışık Müzikler

28 Parça | 01:48:37
Dertleri mendil gibi salladığınız, dinlerken yerinizde duramayacağınız "kopmalık" şarkılar ile artık hiçbir şeyi kafaya takmıyoruz. İşte her türden hareketli çalma listemiz.
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Çakmak Çakmak

Sibel Can 04:06
02

Afedersin

Demet Akalın 03:55
03

Hangimiz Tertemiz

Emre Altuğ 04:00
04

Peri & Ayben

Nil Karaibrahimgil 03:28
05

Mother's Daughter

Miley Cyrus 03:40
06

Really Don't Care feat. Cher Lloyd

Demi Lovato 03:20
07

Thank U, Next

Ariana Grande 03:27
08

Bad Romance

Lady Gaga 04:54
09

Strangers feat. Lauren Jauregui

Halsey 03:40
10

Aşkistan Ft Ozan Doğulu

Atiye 03:06
... KAPAT
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