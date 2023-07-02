Aman Salla Dertleri

Karışık Müzikler 28 Parça | 01:48:37 28 Parça | 01:48:37

Dertleri mendil gibi salladığınız, dinlerken yerinizde duramayacağınız "kopmalık" şarkılar ile artık hiçbir şeyi kafaya takmıyoruz. İşte her türden hareketli çalma listemiz.