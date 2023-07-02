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Aman Salla Dertleri
Aman Salla Dertleri
Karışık Müzikler
28 Parça | 01:48:37
Dertleri mendil gibi salladığınız, dinlerken yerinizde duramayacağınız "kopmalık" şarkılar ile artık hiçbir şeyi kafaya takmıyoruz. İşte her türden hareketli çalma listemiz.
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01
Çakmak Çakmak
Sibel Can
04:06
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02
Afedersin
Demet Akalın
03:55
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03
Hangimiz Tertemiz
Emre Altuğ
04:00
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04
Peri & Ayben
Nil Karaibrahimgil
03:28
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05
Mother's Daughter
Miley Cyrus
03:40
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06
Really Don't Care feat. Cher Lloyd
Demi Lovato
03:20
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07
Thank U, Next
Ariana Grande
03:27
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08
Bad Romance
Lady Gaga
04:54
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09
Strangers feat. Lauren Jauregui
Halsey
03:40
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10
Aşkistan Ft Ozan Doğulu
Atiye
03:06
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