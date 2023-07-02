Bir Derdim Var

Karışık Müzikler 25 Parça | 01:38:48 25 Parça | 01:38:48

Aşk acısı mı?, Ailevi sorunlar mı?, Okul mu?, İş mi? canını sıkan her neyse derdin derdimizdir dedik ve her türden "dertli" şarkıları senin için derledik.