×
7/24 Dinle Mobil uygulaması
Uygulamada Aç
DİNLENİYOR...
7/24 Dinle Ortam Müzikleri Karışık Müzikler Bir Derdim Var
Bir Derdim Var

Bir Derdim Var

Karışık Müzikler

25 Parça | 01:38:48
Aşk acısı mı?, Ailevi sorunlar mı?, Okul mu?, İş mi? canını sıkan her neyse derdin derdimizdir dedik ve her türden "dertli" şarkıları senin için derledik.
DİNLE TAKİP ET Şarkı Sözleri
Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Belki (Akustik)

Dedublüman 03:00
02

Sigara

Şebnem Ferah 04:55
03

Kalp Ağrısı

Günseli Deniz 04:27
04

Büyük İnsan

İntizar 04:09
05

Ver Bana Düşlerimi

Murat Kekilli 04:02
06

Acı Veriyor

Hande Yener 05:24
07

Bu Yüzden

Piston 04:10
08

Sezenler Olmuş

Yeni Türkü 03:33
09

Kafile

Yüksek Sadakat 04:18
10

Sürsün Bahar

Can Kazaz 02:51
... KAPAT
**

BUNLARI DA SEVEBİLİRSİN

Hayatım Gibi Karışık
Otobüs Beklerken
Buruşuk Kağıt
Yatak Altındaki Hayalet
Durgun Sular
O Sayfa Kapandı
Arkadaş Olarak Görüyorum
5 Dakika Daha
Üzeni Yolla
Gel Bir Sarayım
Dinlettin Boynu Bükük Şarkılar
Aman Salla Dertleri

Copyright © 2023 724 Dinle. Tüm Hakları Saklıdır.

Ses Hızı 1x
Ses Hızı