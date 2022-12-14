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Buruşuk Kağıt

Buruşuk Kağıt

Karışık Müzikler

10 Parça | 38:42
Buruşturup bıraktığın ama çöpe atamadığın kağıtlar, unutamadığın anlar ve insanlar... Müziklerle her şeyi geride bırakabilirsin! İstediğin her vakitte bu çalma listesini dinleyebilirsin!
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Lafügüzaf

Gökhan Türkmen 03:45
02

Poşet

Serdar Ortaç 05:17
03

Aşk Layık Olanda Kalmalı

Buray 03:05
04

Marlonbrando

Zeynep Bastık 03:30
05

Dünya Dönüyor

Nilüfer 04:28
06

Sana Neler Edeceğim

Ajda Pekkan 03:05
07

Son Verdim Kalbimin İşine

Seyyal Taner 03:27
08

Olmaz Olmaz Bu İş Olamaz

Nermin Candan 03:14
09

Unuttum

Demet Akalın 04:21
10

Unuttum Adını

Nil Burak 04:30
... KAPAT
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