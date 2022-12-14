Buruşuk Kağıt

Karışık Müzikler 10 Parça | 38:42 10 Parça | 38:42

Buruşturup bıraktığın ama çöpe atamadığın kağıtlar, unutamadığın anlar ve insanlar... Müziklerle her şeyi geride bırakabilirsin! İstediğin her vakitte bu çalma listesini dinleyebilirsin!