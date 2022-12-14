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Ortam Müzikleri
Karışık Müzikler
Buruşuk Kağıt
Buruşuk Kağıt
Karışık Müzikler
10 Parça | 38:42
Buruşturup bıraktığın ama çöpe atamadığın kağıtlar, unutamadığın anlar ve insanlar... Müziklerle her şeyi geride bırakabilirsin! İstediğin her vakitte bu çalma listesini dinleyebilirsin!
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01
Lafügüzaf
Gökhan Türkmen
03:45
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02
Poşet
Serdar Ortaç
05:17
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03
Aşk Layık Olanda Kalmalı
Buray
03:05
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04
Marlonbrando
Zeynep Bastık
03:30
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05
Dünya Dönüyor
Nilüfer
04:28
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06
Sana Neler Edeceğim
Ajda Pekkan
03:05
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07
Son Verdim Kalbimin İşine
Seyyal Taner
03:27
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08
Olmaz Olmaz Bu İş Olamaz
Nermin Candan
03:14
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09
Unuttum
Demet Akalın
04:21
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10
Unuttum Adını
Nil Burak
04:30
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