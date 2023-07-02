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Dinlettin Boynu Bükük Şarkılar
Dinlettin Boynu Bükük Şarkılar
Karışık Müzikler
20 Parça | 01:17:56
Kah ağlatacak kah dans ettirecek kafamız kadar karışık şarkıları sizler için derledik. İşte her telden şarkılar...
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01
Sözde Ayrılık
Gülşen
03:44
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02
Berbat
Keremcem
03:54
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03
Sadece
Gülben Ergen
04:04
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04
Üç Kalp
Hepsi
03:51
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05
Hasta
Hande Yener
03:39
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06
Gözlerinde Bıraktım Aşkı
Burcu Güneş
04:31
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07
Kocaman Öpüyorum
Bengü
04:11
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08
Yak Gel
Funda Arar
04:00
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09
İsmi Lazım Değil
Serdar Ortaç
06:25
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10
Dipsiz Kuyum
Aleyna Tilki
02:32
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