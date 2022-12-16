×
7/24 Dinle Mobil uygulaması
Uygulamada Aç
DİNLENİYOR...
7/24 Dinle Ortam Müzikleri Karışık Müzikler Durgun Sular
Durgun Sular

Durgun Sular

Karışık Müzikler

10 Parça | 41:24
Karmaşa bittiğinde içindeki hisler durulur, sakinleşirsin. Hayat akışının kendi kendine ilerlediği, zihninin berrak olduğu bu dönemlerde yaptığın her şey seni rahatlatır. Durgun sularında müzik istediğinde bu çalma listesini dinleyebilirsin!
DİNLE TAKİP ET Şarkı Sözleri
Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Tout Le Monde

Carla Bruni 03:16
02

Mucize Yok

İlhan Şeşen 03:51
03

Oluruna Bırak

Sıla 04:05
04

Moonlight Sonata (Ay Işığı Sonatı)

Ludwig van Beethoven 05:49
05

Papatya

Nil İpek 02:57
06

Kelebekler

Madrigal 04:07
07

Only Time

Enya 03:35
08

Sözlerimi Geri Alamam

Bulutsuzluk Özlemi 03:31
09

Rüzgar

Nil Karaibrahimgil 02:43
10

The Mystic Dream

Lorena Mc Kennitt 07:30
... KAPAT
**

BUNLARI DA SEVEBİLİRSİN

Hayatım Gibi Karışık
Otobüs Beklerken
Buruşuk Kağıt
Yatak Altındaki Hayalet
O Sayfa Kapandı
Arkadaş Olarak Görüyorum
5 Dakika Daha

Copyright © 2022 724 Dinle. Tüm Hakları Saklıdır.

Ses Hızı 1x
Ses Hızı