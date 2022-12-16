Durgun Sular

Karışık Müzikler 10 Parça | 41:24 10 Parça | 41:24

Karmaşa bittiğinde içindeki hisler durulur, sakinleşirsin. Hayat akışının kendi kendine ilerlediği, zihninin berrak olduğu bu dönemlerde yaptığın her şey seni rahatlatır. Durgun sularında müzik istediğinde bu çalma listesini dinleyebilirsin!