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Durgun Sular
Durgun Sular
Karışık Müzikler
10 Parça | 41:24
Karmaşa bittiğinde içindeki hisler durulur, sakinleşirsin. Hayat akışının kendi kendine ilerlediği, zihninin berrak olduğu bu dönemlerde yaptığın her şey seni rahatlatır. Durgun sularında müzik istediğinde bu çalma listesini dinleyebilirsin!
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01
Tout Le Monde
Carla Bruni
03:16
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02
Mucize Yok
İlhan Şeşen
03:51
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03
Oluruna Bırak
Sıla
04:05
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04
Moonlight Sonata (Ay Işığı Sonatı)
Ludwig van Beethoven
05:49
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05
Papatya
Nil İpek
02:57
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06
Kelebekler
Madrigal
04:07
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07
Only Time
Enya
03:35
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08
Sözlerimi Geri Alamam
Bulutsuzluk Özlemi
03:31
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09
Rüzgar
Nil Karaibrahimgil
02:43
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10
The Mystic Dream
Lorena Mc Kennitt
07:30
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