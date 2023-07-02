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Gel Bir Sarayım
Gel Bir Sarayım
Karışık Müzikler
16 Parça | 01:06:07
Bu çalma listemiz ise aşkını doludizgin yaşayanlara... Her türden en romantik şarkıları bulabileceğiniz çalma listesi ile sizlerleyiz.
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01
Aşkın Olayım
Simge
04:11
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02
Tastamam
Can Bonomo
03:16
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03
Bırakma Kendini
Kaan Boşnak
04:00
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04
Tutamıyorum Zamanı
Müslüm Gürses
04:29
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05
Bu Evde Sen'le
Yıldız Tilbe
05:44
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06
Erkek Güzeli
Sezen Aksu
04:07
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07
Fırtınalar
Ebru Gündeş
04:24
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08
Deli Mavi
Yeşim Salkım
04:57
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09
Son Arzum (Orijinal)
Nilüfer
03:22
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10
Nerdeysen
Yeşim Salkım
03:40
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