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Gel Bir Sarayım

Gel Bir Sarayım

Karışık Müzikler

16 Parça | 01:06:07
Bu çalma listemiz ise aşkını doludizgin yaşayanlara... Her türden en romantik şarkıları bulabileceğiniz çalma listesi ile sizlerleyiz.
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Aşkın Olayım

Simge 04:11
02

Tastamam

Can Bonomo 03:16
03

Bırakma Kendini

Kaan Boşnak 04:00
04

Tutamıyorum Zamanı

Müslüm Gürses 04:29
05

Bu Evde Sen'le

Yıldız Tilbe 05:44
06

Erkek Güzeli

Sezen Aksu 04:07
07

Fırtınalar

Ebru Gündeş 04:24
08

Deli Mavi

Yeşim Salkım 04:57
09

Son Arzum (Orijinal)

Nilüfer 03:22
10

Nerdeysen

Yeşim Salkım 03:40
... KAPAT
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