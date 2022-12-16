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O Sayfa Kapandı

O Sayfa Kapandı

Karışık Müzikler

10 Parça | 32:06
Geçmişte bıraktığın ve tamamen unuttuğun kişiler, olaylar ve hisler vardır. O sayfa senin için tamamen kapanmıştır. Yeni bir sayfa hatta yeni bir deftere geçtiğin zamanlarda bu çalma listesini dinleyebilirsin...
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Salla (Speed up)

Atiye 02:55
02

Bloody Mary (Speed up)

Lady Gaga 03:11
03

Yine Yeni Yeniden

Manga 03:35
04

Hep Yek

Özlem Tekin 03:22
05

Ah Benim Hayatım

Adamlar 03:58
06

I Want To Break Free

Queen 04:16
07

Feeling Good

Nina Simone 02:53
08

Sil Baştan

Şebnem Ferah 00:00
09

Yeni Bir Ben Lazım

Sertab Erener 03:07
10

Miles Away

Madonna 04:49
... KAPAT
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