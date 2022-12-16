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O Sayfa Kapandı
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10 Parça | 32:06
Geçmişte bıraktığın ve tamamen unuttuğun kişiler, olaylar ve hisler vardır. O sayfa senin için tamamen kapanmıştır. Yeni bir sayfa hatta yeni bir deftere geçtiğin zamanlarda bu çalma listesini dinleyebilirsin...
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01
Salla (Speed up)
Atiye
02:55
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02
Bloody Mary (Speed up)
Lady Gaga
03:11
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03
Yine Yeni Yeniden
Manga
03:35
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04
Hep Yek
Özlem Tekin
03:22
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05
Ah Benim Hayatım
Adamlar
03:58
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06
I Want To Break Free
Queen
04:16
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07
Feeling Good
Nina Simone
02:53
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08
Sil Baştan
Şebnem Ferah
00:00
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09
Yeni Bir Ben Lazım
Sertab Erener
03:07
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10
Miles Away
Madonna
04:49
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