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Otobüs Beklerken

Otobüs Beklerken

Karışık Müzikler

12 Parça | 37:45
Beklemek hayatımızın büyük bir kısmını kapsar. Otobüs beklerken müzik dinlemeye ne dersin? Hareketli şarkılar beklerken sana eşlik etsin! İstediğin her vakitte bu çalma listesini dinleyebilirsin...
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Budur

Atiye 04:06
02

Cool

Gwen Stefani 03:09
03

Therefore I Am

Billie Eilish 00:00
04

Aşk Kaç Beden Giyer

Hadise 03:20
05

Sarışınım

Gülşen 03:06
06

Tam Da Şu An

Göksel 03:42
07

Mor Yazma

Umut Kaya 03:15
08

Çok Çok

Edis 03:21
09

Galaksi

Ece Mumay 02:50
10

Club Rocker

Inna 03:37
... KAPAT
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