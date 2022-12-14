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Otobüs Beklerken
Otobüs Beklerken
Karışık Müzikler
12 Parça | 37:45
Beklemek hayatımızın büyük bir kısmını kapsar. Otobüs beklerken müzik dinlemeye ne dersin? Hareketli şarkılar beklerken sana eşlik etsin! İstediğin her vakitte bu çalma listesini dinleyebilirsin...
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01
Budur
Atiye
04:06
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02
Cool
Gwen Stefani
03:09
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03
Therefore I Am
Billie Eilish
00:00
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04
Aşk Kaç Beden Giyer
Hadise
03:20
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05
Sarışınım
Gülşen
03:06
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06
Tam Da Şu An
Göksel
03:42
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07
Mor Yazma
Umut Kaya
03:15
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08
Çok Çok
Edis
03:21
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09
Galaksi
Ece Mumay
02:50
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10
Club Rocker
Inna
03:37
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