Otobüs Beklerken

Karışık Müzikler 12 Parça | 37:45 12 Parça | 37:45

Beklemek hayatımızın büyük bir kısmını kapsar. Otobüs beklerken müzik dinlemeye ne dersin? Hareketli şarkılar beklerken sana eşlik etsin! İstediğin her vakitte bu çalma listesini dinleyebilirsin...