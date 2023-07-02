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Üzeni Yolla

Üzeni Yolla

Karışık Müzikler

24 Parça | 01:27:30
Üzeni yollamanız, kendi yolunuza bakmaya başlamanız için harika bir çalma listesi ile karşınızdayız. Her telden kıpır kıpır hareketli şarkıları sizin için derledik...
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Salla

Atiye 03:33
02

Bu mudur

Nil Karaibrahimgil 03:28
03

Vıdı Vıdı

Gülben Ergen 03:41
04

Karam

Hakan Peker 03:17
05

Gül Belalıdır

Hakan Altun 03:41
06

Mesajımı Almıştır O

Hadise 03:50
07

Ben Tabii ki

Ümit Sayın 04:11
08

Ateşini Yolla Bana Ft Feyyaz Kuruş & Tepki

Hakan Peker 04:00
09

Eyvallah

Deniz Arcak 03:49
10

Shake It Off

Taylor Swift 03:37
... KAPAT
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