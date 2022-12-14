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Yatak Altındaki Hayalet

Yatak Altındaki Hayalet

Karışık Müzikler

11 Parça | 46:27
Karşılıksız duygular hissettiğin insan hayalet gibi peşini bırakmaz. Her zaman yanında biri var gibi düşüncelerini sürekli ona göre uyarlar ona göre hareket edersin. Hayalet sevgilinle buradan istediğin her vakitte müzik dinleyebilirsin...
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Sen de Başını Alıp Gitme

Cem Karaca 04:31
02

Kara Sevda

Barış Manço 03:46
03

Lost On You [live Session]

LP 05:09
04

Ruh Halim Yerlerde

MFÖ 03:14
05

Çok Aşık

Pinhani 04:19
06

Cennete Mahsustur Melekler

Gripin 03:39
07

Hatırla

Demir Demirkan 03:55
08

Hatıran Yeter

Zakkum 03:45
09

Birileri Var

Şebnem Ferah 04:18
10

Aksamlarda Parmak Izlerın

Emre Aydın 04:05
... KAPAT
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