Yatak Altındaki Hayalet

Karışık Müzikler 11 Parça | 46:27 11 Parça | 46:27

Karşılıksız duygular hissettiğin insan hayalet gibi peşini bırakmaz. Her zaman yanında biri var gibi düşüncelerini sürekli ona göre uyarlar ona göre hareket edersin. Hayalet sevgilinle buradan istediğin her vakitte müzik dinleyebilirsin...