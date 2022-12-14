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Karışık Müzikler
Yatak Altındaki Hayalet
Yatak Altındaki Hayalet
Karışık Müzikler
11 Parça | 46:27
Karşılıksız duygular hissettiğin insan hayalet gibi peşini bırakmaz. Her zaman yanında biri var gibi düşüncelerini sürekli ona göre uyarlar ona göre hareket edersin. Hayalet sevgilinle buradan istediğin her vakitte müzik dinleyebilirsin...
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01
Sen de Başını Alıp Gitme
Cem Karaca
04:31
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02
Kara Sevda
Barış Manço
03:46
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03
Lost On You [live Session]
LP
05:09
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04
Ruh Halim Yerlerde
MFÖ
03:14
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05
Çok Aşık
Pinhani
04:19
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06
Cennete Mahsustur Melekler
Gripin
03:39
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07
Hatırla
Demir Demirkan
03:55
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08
Hatıran Yeter
Zakkum
03:45
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09
Birileri Var
Şebnem Ferah
04:18
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10
Aksamlarda Parmak Izlerın
Emre Aydın
04:05
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