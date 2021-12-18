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Kış Masalı

Kış Masalı

9 Parça | 38:05

Kış mevsimi, kar etrafı kaplayınca masal gibi geçer. Size kış masalı dinliyormuş hissi verecek şarkıları bir araya topladığımız çalma listesi...
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Ne Sonbahar, Ne Kış

Keremcem 04:27
02

Aşk, Kışlıkları Giy

İrem Derici 03:53
03

Bak Kış Geldi Yine

Ayna 03:08
04

Kış Bahçeleri

Buray 03:11
05

Kış Masalı

Sezen Aksu 03:39
06

Kardan Kadın

Kenan Doğulu 04:35
07

Kupa Kızı Ve Sinek Valesi

Teoman 04:55
08

Four Seasons Winter (Dört Mevsim Kış)

Antonio Vivaldi 09:09
09

Kış Şarkısı

Nil Karaibrahimgil 01:08

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