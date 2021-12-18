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Kış Masalı
Kış Masalı
9 Parça | 38:05
Kış mevsimi, kar etrafı kaplayınca masal gibi geçer. Size kış masalı dinliyormuş hissi verecek şarkıları bir araya topladığımız çalma listesi...
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01
Ne Sonbahar, Ne Kış
Keremcem
04:27
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02
Aşk, Kışlıkları Giy
İrem Derici
03:53
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03
Bak Kış Geldi Yine
Ayna
03:08
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04
Kış Bahçeleri
Buray
03:11
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05
Kış Masalı
Sezen Aksu
03:39
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06
Kardan Kadın
Kenan Doğulu
04:35
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07
Kupa Kızı Ve Sinek Valesi
Teoman
04:55
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08
Four Seasons Winter (Dört Mevsim Kış)
Antonio Vivaldi
09:09
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09
Kış Şarkısı
Nil Karaibrahimgil
01:08
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