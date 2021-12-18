×
7/24 Dinle Mobil uygulaması
Uygulamada Aç

DİNLENİYOR...

7/24 Dinle Ortam Müzikleri Kış Müzikleri Kışın Ortasında
Kışın Ortasında

Kışın Ortasında

9 Parça | 38:47

Kar yağarken herhangi bir sokakta yürümek bazen yalnız hissettirebilir. Kışın ortasında tek başına kaldığını düşünebilirsin. Hüznüne ve yalnızlığına eşlik edecek şarkıları bu çalma listesinden dinleyebilirsin...
DİNLE TAKİP ET
Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

İncecikten Bir Kar Yağar

Cengiz Özkan 05:42
02

Söyle

Ahmet Kaya 04:08
03

Sarılsam Üşür müsünüz?

Vedat Sakman 04:23
04

Kar Yağar Üstüme

Neşet Ertaş 03:26
05

Dağlarda Kar Olsaydım

Müslüm Gürses 05:24
06

Kar Tanesi

Zerrin Özer 04:37
07

Hava Nasıl Oralarda

Edip Akbayram 04:36
08

Dağlarda Kar Sesi Var

Kazım Koyuncu 02:42
09

Yelesi Karlı Dağlar

Kayahan 03:49

...

KAPAT
**

BUNLARI DA SEVEBİLİRSİN

Kış Güneşi
Kış Masalı
Karlı Bir Sabah
Sert Rüzgarlar

Copyright © 2021 724 Dinle. Tüm Hakları Saklıdır.

Ses Hızı

1x

Ses Hızı