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Ortam Müzikleri
Kış Müzikleri
Kışın Ortasında
Kışın Ortasında
9 Parça | 38:47
Kar yağarken herhangi bir sokakta yürümek bazen yalnız hissettirebilir. Kışın ortasında tek başına kaldığını düşünebilirsin. Hüznüne ve yalnızlığına eşlik edecek şarkıları bu çalma listesinden dinleyebilirsin...
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01
İncecikten Bir Kar Yağar
Cengiz Özkan
05:42
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02
Söyle
Ahmet Kaya
04:08
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03
Sarılsam Üşür müsünüz?
Vedat Sakman
04:23
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04
Kar Yağar Üstüme
Neşet Ertaş
03:26
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05
Dağlarda Kar Olsaydım
Müslüm Gürses
05:24
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06
Kar Tanesi
Zerrin Özer
04:37
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07
Hava Nasıl Oralarda
Edip Akbayram
04:36
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08
Dağlarda Kar Sesi Var
Kazım Koyuncu
02:42
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09
Yelesi Karlı Dağlar
Kayahan
03:49
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