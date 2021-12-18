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Sert Rüzgarlar

Sert Rüzgarlar

9 Parça | 38:57

Kışın esen sert rüzgarlar yüzümüze vururken, kendimize gelir ve yaşadığımızı hissederiz. Kışın gerçekten seni canlı hissettirecek şarkıları bu çalma listesinden dinleyebilirsin...
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Yatağın Soğuk Tarafı

Kolpa 04:09
02

Kara Sevda

Barış Manço 04:24
03

Kardelen

Teoman 03:35
04

Sevgi Üşümez

Haluk Levent 04:33
05

Kış Geliyor

Mor Ve Ötesi 04:20
06

Ankara

Vega 05:22
07

Soğuk Odalar Ft. Gülden Mutlu

Emre Aydın 03:37
08

Deli Kızım Uyan

Şebnem Ferah 04:21
09

Leyla

Barış Akarsu 04:36

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