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Ortam Müzikleri
Meditasyon & Yoga Müzikleri
Odaklanma
Odaklanma
Meditasyon & Yoga Müzikleri
10 Parça | 01:45:19
Yaptığın işe veya düşüncelere odaklanma ihtiyacı duyduğunda dinleyebileceğin müzikler...
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01
Güçlü odaklanma
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11:04
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02
Yoga odaklanması
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13:20
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03
Ortama uyum sağlama
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09:27
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04
An odaklanması
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12:17
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05
Düşünce derinliği
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12:18
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06
Uzun süreli odaklanma
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16:18
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07
Zihnin odalarında gezinme
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07:20
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08
Gerçeklere odaklanma
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02:43
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09
Odaklanma
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11:36
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10
Hedefe yönelik
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08:56
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