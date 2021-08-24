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Odaklanma

Odaklanma

Meditasyon & Yoga Müzikleri

10 Parça | 01:45:19
Yaptığın işe veya düşüncelere odaklanma ihtiyacı duyduğunda dinleyebileceğin müzikler...
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Güçlü odaklanma

Chill 11:04
02

Yoga odaklanması

Chill 13:20
03

Ortama uyum sağlama

Chill 09:27
04

An odaklanması

Chill 12:17
05

Düşünce derinliği

Chill 12:18
06

Uzun süreli odaklanma

Chill 16:18
07

Zihnin odalarında gezinme

Chill 07:20
08

Gerçeklere odaklanma

Chill 02:43
09

Odaklanma

Chill 11:36
10

Hedefe yönelik

Chill 08:56
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