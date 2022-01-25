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Piyano Meditasyonu

Piyano Meditasyonu

Meditasyon & Yoga Müzikleri

8 Parça | 01:20:47
Piyanonun eşsiz sesiyle rahatlayanlar için piyano meditasyon müziklerini bu çalma listesinde derledik. Meditasyonuna piyanoyla devam etmek istediğin vakitlerde piyano meditasyon müziklerini buradan dinleyebilirsin...
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Klasik Piyano

Wolfgang Amadeus Mozart 09:51
02

Piyanoyla an'da kal

Enstrümantal 08:55
03

Asya tarzı meditasyon

Enstrümantal 06:16
04

Minimalist seslerle

Enstrümantal 09:44
05

Piyanoyla rahatla

Enstrümantal 09:41
06

Meditasyon için piyano

Enstrümantal 16:48
07

Ruhun kaçışı

Enstrümantal 09:58
08

Geçmişten geleceğe sen

Enstrümantal 09:34
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