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Yüksek Konsantrasyon

Yüksek Konsantrasyon

Meditasyon & Yoga Müzikleri

9 Parça | 01:34:42
Önemli işlerini yaparken konsantre olmak istediğinde dinleyebileceğin müzikleri senin için bu çalma listesinde derledik. Yüksek konsantrasyon müziklerini buradan dinleyebilirsin...
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Zihnin derinliği

Lounge 10:45
02

Dikkatini toparlamak için

Chill 11:03
03

Güçlü düşünceler

Lounge 09:36
04

Derin nefes ve odak

Chill 12:10
05

Aklından geçen her şey

Lounge 09:46
06

Görmek ve anlamak

Chill 10:41
07

Konsantre ol

Chill 10:39
08

Odak noktası

Chill 10:55
09

Derin konsantrasyon

Chill 09:07
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