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Ortam Müzikleri
Meditasyon & Yoga Müzikleri
Yüksek Konsantrasyon
Yüksek Konsantrasyon
Meditasyon & Yoga Müzikleri
9 Parça | 01:34:42
Önemli işlerini yaparken konsantre olmak istediğinde dinleyebileceğin müzikleri senin için bu çalma listesinde derledik. Yüksek konsantrasyon müziklerini buradan dinleyebilirsin...
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01
Zihnin derinliği
Lounge
10:45
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02
Dikkatini toparlamak için
Chill
11:03
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03
Güçlü düşünceler
Lounge
09:36
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04
Derin nefes ve odak
Chill
12:10
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05
Aklından geçen her şey
Lounge
09:46
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06
Görmek ve anlamak
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10:41
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07
Konsantre ol
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10:39
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08
Odak noktası
Chill
10:55
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09
Derin konsantrasyon
Chill
09:07
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