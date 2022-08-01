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Ofis Müzikleri
Klasik | Ofis Müzikleri
Klasik | Ofis Müzikleri
Ofis Müzikleri
10 Parça | 39:33
Klasik bestelerden oluşan ofis müziklerini senin için bu çalma listesinde derledik. İstediğin her vakitte buradan klasik ofis müziklerini dinleyebilirsin...
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01
Brandenburg Concerto No. 3 Allegro and Adagio
Johann Sebastian Bach
00:00
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02
Fur Elise
Ludwig van Beethoven
13:10
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03
Etude In G Flat, Op. 25 No. 9 'Butterfly'
Frédéric Chopin
00:55
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04
Sonata for clarinet or viola Piano No.1 in F minor Op 120.1 Vivace
Johannes Brahms
05:25
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05
Symphony No. 6 in C Major, D. 589 Little C Major II. Andante
Franz Peter Schubert
06:39
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06
Nutcracker suite op 71a I.Miniature Overture
Pyotr İlyiç Çaykovski
03:07
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07
III. Allegro
George Frideric Handel
01:52
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08
Trois morceaux en forme de poire - II. Prolongation du méme
Eric Leslie Satie
01:46
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09
II. Larghetto
Antonio Vivaldi
03:19
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10
Lacrimosa
Wolfgang Amadeus Mozart
03:20
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