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Klasik | Ofis Müzikleri

Klasik | Ofis Müzikleri

Ofis Müzikleri

10 Parça | 39:33
Klasik bestelerden oluşan ofis müziklerini senin için bu çalma listesinde derledik. İstediğin her vakitte buradan klasik ofis müziklerini dinleyebilirsin...
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Brandenburg Concerto No. 3 Allegro and Adagio

Johann Sebastian Bach 00:00
02

Fur Elise

Ludwig van Beethoven 13:10
03

Etude In G Flat, Op. 25 No. 9 'Butterfly'

Frédéric Chopin 00:55
04

Sonata for clarinet or viola Piano No.1 in F minor Op 120.1 Vivace

Johannes Brahms 05:25
05

Symphony No. 6 in C Major, D. 589 Little C Major II. Andante

Franz Peter Schubert 06:39
06

Nutcracker suite op 71a I.Miniature Overture

Pyotr İlyiç Çaykovski 03:07
07

III. Allegro

George Frideric Handel 01:52
08

Trois morceaux en forme de poire - II. Prolongation du méme

Eric Leslie Satie 01:46
09

II. Larghetto

Antonio Vivaldi 03:19
10

Lacrimosa

Wolfgang Amadeus Mozart 03:20
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