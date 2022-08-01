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Ofis Müzikleri
Türkçe | Ofis Müzikleri
Türkçe | Ofis Müzikleri
Ofis Müzikleri
12 Parça | 46:54
Türkçe ofis müziklerini senin için bu çalma listesinde derledik. İstediğin her vakitte buradan Türkçe ofis müziklerini dinleyebilirsin...
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01
Yakar Geçerim
Ajda Pekkan
04:24
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02
Kasma
Yalın
03:52
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03
Zor Değil
Mabel Matiz
04:32
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04
Yaparım Bilirsin
Kenan Doğulu
03:56
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Kenan Doğulu
Besteci:
Ozan Doğulu
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05
Pazara Kadar
Mustafa Sandal
03:26
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Söz yazarı:
Yalçın Polat
Besteci:
Yalçın Polat
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06
Hayat Sana Güzel
Murat Boz
04:45
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07
Komple
Burak Kut
03:47
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Söz yazarı:
Sezen Aksu
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08
Prenses
Hadise
03:55
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09
Salla
Atiye
03:33
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Söz yazarı:
İsra Ömürlü
Besteci:
İskender Paydaş-Murat Çekem
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10
Sakin Ol
Gülşen
02:51
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