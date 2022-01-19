×
7/24 Dinle
Mobil uygulaması
Uygulamada Aç
Ana Sayfa
Müzik
Podcast
Keşfet
Canlı Radyolar
Kitaplık
Favorilerim
Takip Ettiklerim
Geçmişim
Çalma Listelerim
Bize Ulaşın
Üye Ol
Üye Girişi
Çıkış
DİNLENİYOR...
7/24 Dinle
Ortam Müzikleri
Relax Müzik
Yüksek Konsantrasyon
Yüksek Konsantrasyon
Relax Müzik
9 Parça | 01:34:42
Önemli işlerini yaparken konsantre olmak istediğinde dinleyebileceğin müzikler...
DİNLE
TAKİP ET
Parça
Şarkıcı
Süre
Paylaş
Daha Fazla
01
Dikkatini toparlamak için
Chill
11:03
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
Şarkıcıya Git
02
Güçlü düşünceler
Lounge
09:36
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
Şarkıcıya Git
03
Derin nefes ve odak
Chill
12:10
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
Şarkıcıya Git
04
Aklından geçen her şey
Lounge
09:46
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
Şarkıcıya Git
05
Görmek ve anlamak
Chill
10:41
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
Şarkıcıya Git
06
Zihnin derinliği
Lounge
10:45
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
Şarkıcıya Git
07
Konsantre ol
Chill
10:39
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
Şarkıcıya Git
08
Odak noktası
Chill
10:55
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
Şarkıcıya Git
09
Derin konsantrasyon
Chill
09:07
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
Şarkıcıya Git
...
KAPAT
**
Takip Et
Copyright © 2022
724 Dinle
. Tüm Hakları Saklıdır.
Gizlilik Bildirimi
Künye
Veri Politikası
Bize Ulaşın
Favorilerime Ekle
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
1
Ses Hızı
1x
2x
1.5x
1x
0.75x
0.5x
1
Ses Hızı
1x
Ses Hızı
2x
1.5x
1x
0.75x
0.5x
Silmek İstediğinize emin misiniz?
Evet
Hayır
Çalma Listesi Oluştur
Fotoğraf Değiştir
Kaydet
Bu çalma listesi boş
Ana Sayfa'ya Git