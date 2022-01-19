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Yüksek Konsantrasyon

Yüksek Konsantrasyon

Relax Müzik

9 Parça | 01:34:42
Önemli işlerini yaparken konsantre olmak istediğinde dinleyebileceğin müzikler...
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Dikkatini toparlamak için

Chill 11:03
02

Güçlü düşünceler

Lounge 09:36
03

Derin nefes ve odak

Chill 12:10
04

Aklından geçen her şey

Lounge 09:46
05

Görmek ve anlamak

Chill 10:41
06

Zihnin derinliği

Lounge 10:45
07

Konsantre ol

Chill 10:39
08

Odak noktası

Chill 10:55
09

Derin konsantrasyon

Chill 09:07
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