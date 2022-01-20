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7/24 Dinle Ortam Müzikleri Soft Müzik Arkada Çalsın
Arkada Çalsın

Arkada Çalsın

Soft Müzik

13 Parça | 45:33
Sen işlerini hallederken arka fonda çalacak müzikleri senin için derledik. İşte arka fonda dinleyebileceğin müziklerin çalma listesi...
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Huzura Erenler

Chill 03:12
02

Rahatlığın Özgürlüğündür

Chill 03:07
03

Havayı Değiştir

Chill 04:22
04

Kahven Hazırsa

Chill 03:22
05

Büyülü Tınılar

Chill 03:11
06

Biraz Gevşe

Chill 04:26
07

Ortamı Yumuşat

Chill 03:26
08

Dinlerken Rahatla

Chill 03:17
09

Bi' Mola

Chill 03:31
10

İhtiyacın Olan Tek Şey

Chill 03:20
... KAPAT
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