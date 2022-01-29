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Bebek Sakinleştirici Müzik

Bebek Sakinleştirici Müzik

Soft Müzik

11 Parça | 31:15
Bebeklerin sakinleşip mayışması için dinleyebilecekleri müzikleri bu çalma listesinde derledik. Mayışması gereken bebeklere bu çalma listesinden müzik dinletebilirsin...
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Anne Kucağı

Chill 01:55
02

Tatlı Rüyalar

Chill 00:42
03

Canım Bebeğim

Chill 02:24
04

Yeni Doğan

Chill 01:47
05

Hayata Merhaba

Chill 02:17
06

Sallanan Beşik

Chill 06:28
07

Prens ve Prenseslere

Chill 06:28
08

Anne Şefkati

Chill 02:18
09

Uyu Yavrum

Chill 02:28
10

Küçük Kahramanlara

Chill 01:52
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