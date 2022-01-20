×
7/24 Dinle Mobil uygulaması
Uygulamada Aç
DİNLENİYOR...
7/24 Dinle Ortam Müzikleri Soft Müzik Dinlenme
Dinlenme

Dinlenme

Soft Müzik

11 Parça | 01:41:07
Hayatın yoğunluğundan uzaklaşıp kendinle geçirdiğin vakitlerde dinleyebileceğin müzikler...
DİNLE TAKİP ET
Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Yorucu bir günün ardından

Chill 09:37
02

Yoğun düşüncelerden uzak

Chill 09:13
03

Sakince dinlenme

Chill 09:53
04

Gözlerini kapat

Chill 12:42
05

Battaniyen ve kahvenle

Chill 12:41
06

Güneş ışıkları

Chill 08:30
07

Rahat geçen bir gün

Chill 10:00
08

Yeşilliklerin içinde

Chill 09:27
09

Mavi gökyüzüne bakarken

Chill 08:14
10

Bulutların üstünden

Chill 02:24
... KAPAT
**

BUNLARI DA SEVEBİLİRSİN

Arkada Çalsın
Sınava Hazırlık
Soft Müzik

Copyright © 2022 724 Dinle. Tüm Hakları Saklıdır.

Ses Hızı 1x
Ses Hızı