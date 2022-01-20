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11 Parça | 01:41:07
Hayatın yoğunluğundan uzaklaşıp kendinle geçirdiğin vakitlerde dinleyebileceğin müzikler...
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01
Yorucu bir günün ardından
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09:37
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02
Yoğun düşüncelerden uzak
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09:13
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03
Sakince dinlenme
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09:53
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04
Gözlerini kapat
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12:42
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05
Battaniyen ve kahvenle
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12:41
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06
Güneş ışıkları
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08:30
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07
Rahat geçen bir gün
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10:00
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08
Yeşilliklerin içinde
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09:27
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09
Mavi gökyüzüne bakarken
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08:14
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10
Bulutların üstünden
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02:24
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