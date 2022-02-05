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Güzel Enerji

Güzel Enerji

Soft Müzik

11 Parça | 31:15
Enerjini pozitif yöne çekecek müzikleri senin için bu çalma listesinde derledik. Güzel enerji müziklerini istediğin her vakitte buradan dinleyebilirsin...
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Gülen yüzler

Lounge 00:15
02

Mavi gökyüzü

Lounge 03:09
03

Günaydın pazar

Lounge 03:17
04

Güzel hisler

Lounge 03:20
05

Mutlu ve umursamaz

Lounge 03:01
06

Umut verici

Lounge 03:25
07

Güzel enerji veren müzik

Lounge 03:36
08

Keyifli anlara

Lounge 04:28
09

Yaz havası

Lounge 03:14
10

Enerjinle kendin ol

Lounge 03:12
... KAPAT
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