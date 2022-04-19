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Mitoloji Müzikleri
Soft Müzik
12 Parça | 36:30
Mistik duygularına yön verecek mitoloji müziklerini senin için bu çalma listesinde derledik... İstediğin her vakitte buradan mitolojik müzikleri dinleyebilirsin.
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01
Aşk Tanrısı Afrodit
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03:54
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02
Yunan Mitolojisi Müziği
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04:17
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03
Denizler Tanrısı Poseydon
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03:33
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04
Mitolojik Evren
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03:06
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05
Büyüleyici Antik Mısır
Enstrümantal
03:31
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06
Midgard
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02:07
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07
Asgard Diyarı
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03:37
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08
Efsanevi Mitler
Enstrümantal
03:08
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09
Yaratılış Öyküsü
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02:13
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10
Yeraltı Dünyasına Yolculuk
Enstrümantal
02:09
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