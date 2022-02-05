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Soft Müzik
Müzik Kutusu
Müzik Kutusu
Soft Müzik
10 Parça | 32:56
Farklı tonlarda soft müzikleri senin için bu çalma listesinde derledik. Seni zihin karmaşasından kurtaracak müzikleri istediğin her vakitte buradan dinleyebilirsin...
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01
Soft rock
Lounge
03:08
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02
Nazik sesler
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03:07
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03
Minimal sesler
Chill
03:45
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04
Zaman yolculuğu
Chill
03:15
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05
Soft klasik müzik
Enstrümantal
03:31
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06
Gökkuşağı köprüsü
Chill
03:09
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07
Yumuşak ve havadar
Chill
03:06
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08
Hareketli melodiler
Lounge
03:11
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09
Yumuşak harmoni
Chill
03:20
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10
Hüzünlü ve soft piyano
Enstrümantal
03:24
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