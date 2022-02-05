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7/24 Dinle Ortam Müzikleri Soft Müzik Müzik Kutusu
Müzik Kutusu

Müzik Kutusu

Soft Müzik

10 Parça | 32:56
Farklı tonlarda soft müzikleri senin için bu çalma listesinde derledik. Seni zihin karmaşasından kurtaracak müzikleri istediğin her vakitte buradan dinleyebilirsin...
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Soft rock

Lounge 03:08
02

Nazik sesler

Chill 03:07
03

Minimal sesler

Chill 03:45
04

Zaman yolculuğu

Chill 03:15
05

Soft klasik müzik

Enstrümantal 03:31
06

Gökkuşağı köprüsü

Chill 03:09
07

Yumuşak ve havadar

Chill 03:06
08

Hareketli melodiler

Lounge 03:11
09

Yumuşak harmoni

Chill 03:20
10

Hüzünlü ve soft piyano

Enstrümantal 03:24
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