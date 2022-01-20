×
7/24 Dinle Mobil uygulaması
Uygulamada Aç
DİNLENİYOR...
7/24 Dinle Ortam Müzikleri Soft Müzik Sınava Hazırlık
Sınava Hazırlık

Sınava Hazırlık

Soft Müzik

6 Parça | 05:58:20
Öğrencilik hayatın boyunca yüzlerce kez karşılaşacağın sınavlara hazırlanırken dinleyebileceğin müzikler...
DİNLE TAKİP ET
Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Sabahla

Chill 58:57
02

Pes etmeden

Chill 59:52
03

Enerjini kaybetmeden

Lounge 59:51
04

Gece boyunca

Chill 59:51
05

Sakin ve odaklanarak

Chill 59:54
06

Konsantre ol

Lounge 59:55
... KAPAT
**

BUNLARI DA SEVEBİLİRSİN

Arkada Çalsın
Dinlenme
Soft Müzik

Copyright © 2022 724 Dinle. Tüm Hakları Saklıdır.

Ses Hızı 1x
Ses Hızı