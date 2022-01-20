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Soft Müzik

Soft Müzik

Soft Müzik

12 Parça | 40:56
Kalbini yumuşatacak ve seni dinlendirecek soft müzikleri bu çalma listesinde derledik. Soft müzikleri bu çalma listesinden dinleyebilirsin...
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Soft Tınılar

Chill 03:20
02

Soft Ambiyans

Chill 03:24
03

Huzurlu Verici Gün

Chill 02:58
04

Hisset

Chill 03:02
05

Yeni Sen

Chill 03:20
06

Müziğin Eşliği

Chill 03:01
07

Sakin Anlar

Chill 03:23
08

Naif Sesler

Chill 02:59
09

Yaşam Esintisi

Chill 03:23
10

Rahatla

Chill 04:20
... KAPAT
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