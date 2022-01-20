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Ortam Müzikleri
Soft Müzik
Soft Müzik_
Soft Müzik
Soft Müzik
12 Parça | 40:56
Kalbini yumuşatacak ve seni dinlendirecek soft müzikleri bu çalma listesinde derledik. Soft müzikleri bu çalma listesinden dinleyebilirsin...
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01
Soft Tınılar
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03:20
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02
Soft Ambiyans
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03:24
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03
Huzurlu Verici Gün
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02:58
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04
Hisset
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03:02
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05
Yeni Sen
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03:20
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06
Müziğin Eşliği
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03:01
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07
Sakin Anlar
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03:23
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08
Naif Sesler
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02:59
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09
Yaşam Esintisi
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03:23
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10
Rahatla
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04:20
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