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Ruhu Dinlendiren Müzikler
Ruhu Dinlendiren Müzikler
Terapi Müzikleri
12 Parça | 42:36
Ruhen dinlenmeye ihtiyaç duyduğunda müzik sana iyi gelebilir. Ruhu dinlendiren müzikleri bu çalma listesinden dinleyebilirsin...
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01
Genç Ruhlara
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04:08
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02
Unutulmuş Ruhlara
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05:25
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03
Bir Yaz Anısı
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03:29
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04
Ruhum Uzaklarda
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03:40
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05
Okyanusun Ortasında Tek Başına
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03:18
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06
Ruhunun Ortasında
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02:56
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07
Sol Yanım
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03:08
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08
Nostaljik Ruhlara
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03:01
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09
Huzura Yolculuk
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03:59
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10
Değişen Ruh Halleri
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03:06
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