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Ruhu Dinlendiren Müzikler

Ruhu Dinlendiren Müzikler

Terapi Müzikleri

12 Parça | 42:36
Ruhen dinlenmeye ihtiyaç duyduğunda müzik sana iyi gelebilir. Ruhu dinlendiren müzikleri bu çalma listesinden dinleyebilirsin...
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Genç Ruhlara

Chill 04:08
02

Unutulmuş Ruhlara

Chill 05:25
03

Bir Yaz Anısı

Chill 03:29
04

Ruhum Uzaklarda

Chill 03:40
05

Okyanusun Ortasında Tek Başına

Chill 03:18
06

Ruhunun Ortasında

Chill 02:56
07

Sol Yanım

Chill 03:08
08

Nostaljik Ruhlara

Chill 03:01
09

Huzura Yolculuk

Chill 03:59
10

Değişen Ruh Halleri

Chill 03:06
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