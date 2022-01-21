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Sakinleştirici Müzikler
Sakinleştirici Müzikler
Terapi Müzikleri
11 Parça | 37:12
Kızgın anlarında sana iyi gelecek tek şey sakinleştirici müzikler olabilir. Kendini daha iyi hissetmek istediğinde sakinleştirici müzikleri bu çalma listesinden dinleyebilirsin...
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01
Sakinleş
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03:50
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02
Huzurun Sesi
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03:28
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03
Bir Varmış Bir Yokmuş
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03:52
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04
Yatağa Uzan
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04:08
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05
Hayaller Alemi
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02:41
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06
Rüyanın En Tatlı Yeri
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03:31
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07
Kalbinin Derinlikleri
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06:01
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08
Derinlerden
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00:00
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09
Yıldızların Altında
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03:24
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10
Yumuşak Tınılar
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03:17
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