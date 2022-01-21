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Sakinleştirici Müzikler

Sakinleştirici Müzikler

Terapi Müzikleri

11 Parça | 37:12
Kızgın anlarında sana iyi gelecek tek şey sakinleştirici müzikler olabilir. Kendini daha iyi hissetmek istediğinde sakinleştirici müzikleri bu çalma listesinden dinleyebilirsin...
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Sakinleş

Chill 03:50
02

Huzurun Sesi

Chill 03:28
03

Bir Varmış Bir Yokmuş

Chill 03:52
04

Yatağa Uzan

Chill 04:08
05

Hayaller Alemi

Chill 02:41
06

Rüyanın En Tatlı Yeri

Chill 03:31
07

Kalbinin Derinlikleri

Chill 06:01
08

Derinlerden

Chill 00:00
09

Yıldızların Altında

Chill 03:24
10

Yumuşak Tınılar

Chill 03:17
... KAPAT
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