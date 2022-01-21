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Stres Giderici Müzikler

Stres Giderici Müzikler

Terapi Müzikleri

10 Parça | 01:09:45
Stresli olduğunda yavaş müzikler sana iyi hissettirecek. Stres giderici müzikleri bu çalma listesinden dinleyebilirsin...
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Stres Yok

Chill 02:33
02

Dalga sesleri eşliğinde

Chill 10:00
03

Güneye doğru

Lounge 10:20
04

Gecenin sessizliği

Chill 11:51
05

Temiz atmosfer

Chill 09:07
06

Sakinlikle

Chill 09:05
07

Ruhum Uzaklarda

Chill 03:40
08

Stresten uzak

Chill 02:28
09

Görmek ve anlamak

Chill 10:41
10

Derinlerden

Chill 00:00
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