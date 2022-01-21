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Stres Giderici Müzikler
Stres Giderici Müzikler
Terapi Müzikleri
10 Parça | 01:09:45
Stresli olduğunda yavaş müzikler sana iyi hissettirecek. Stres giderici müzikleri bu çalma listesinden dinleyebilirsin...
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01
Stres Yok
Chill
02:33
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02
Dalga sesleri eşliğinde
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10:00
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03
Güneye doğru
Lounge
10:20
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04
Gecenin sessizliği
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11:51
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05
Temiz atmosfer
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09:07
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06
Sakinlikle
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09:05
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07
Ruhum Uzaklarda
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03:40
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08
Stresten uzak
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02:28
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09
Görmek ve anlamak
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10:41
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10
Derinlerden
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00:00
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1.5x
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0.75x
0.5x
1
Ses Hızı
1x
Ses Hızı
2x
1.5x
1x
0.75x
0.5x
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