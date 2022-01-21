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Ortam Müzikleri
Terapi Müzikleri
Terapi Müzikleri_
Terapi Müzikleri
Terapi Müzikleri
10 Parça | 01:19:42
Zor anlar yaşadığında bazı müzikler sana terapi gibi gelebilir. Terapi müziklerini bu çalma listesinden dinleyebilirsin...
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01
Deniz kenarı sakinliği
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10:36
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02
Terapi Odası
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06:47
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03
Kendini Öğren
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05:25
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04
Zihin Karmaşası
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05:10
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05
Mutluluğun İçin
Lounge
02:49
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06
Rahatlama Terapisi
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02:48
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07
Yeni bir gün yeni bir başlangıç
Lounge
11:38
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08
Bulutlar
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10:37
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09
Mavi huzur
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13:52
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10
Rahatlamak için
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10:00
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