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Terapi Müzikleri

Terapi Müzikleri

Terapi Müzikleri

10 Parça | 01:19:42
Zor anlar yaşadığında bazı müzikler sana terapi gibi gelebilir. Terapi müziklerini bu çalma listesinden dinleyebilirsin...
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Deniz kenarı sakinliği

Chill 10:36
02

Terapi Odası

Chill 06:47
03

Kendini Öğren

Chill 05:25
04

Zihin Karmaşası

Chill 05:10
05

Mutluluğun İçin

Lounge 02:49
06

Rahatlama Terapisi

Chill 02:48
07

Yeni bir gün yeni bir başlangıç

Lounge 11:38
08

Bulutlar

Chill 10:37
09

Mavi huzur

Chill 13:52
10

Rahatlamak için

Chill 10:00
... KAPAT
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