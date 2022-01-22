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Yatıştırıcı Müzikler

Yatıştırıcı Müzikler

Terapi Müzikleri

8 Parça | 29:16
Sakinliğini koruman gerektiğinde yatıştırıcı müzikler dinlemek sana iyi gelebilir. Huzuruna tekrar kavuşmak istediğinde yatıştırıcı müzikleri bu çalma listesinden dinleyebilirsin...
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Dingin tuşlar

Enstrümantal 05:17
02

Doğanın yatıştırıcılığı

Chill 04:14
03

Sakin duygular

Chill 03:27
04

Kendine sadık

Chill 03:17
05

Sade sesler

Chill 03:18
06

İrade ve sakinlik

Chill 03:21
07

Yatıştırıcı melodiler

Enstrümantal 03:21
08

Sessizlik ihtiyacı

Chill 03:01
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