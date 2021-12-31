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Country
Country
10 Parça | 35:04
Samimi tınılarıyla country müzikleri...
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01
Güneye Doğru
Country
03:27
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02
Country
Country
03:41
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03
Yüksek sesle
Country
03:05
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04
Aşk İçin Country
Country
03:27
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05
Heyecana sürükle
Country
04:02
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06
Country hayali
Country
04:13
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07
Neşelenmek için
Country
03:08
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08
Evine dönerken
Country
03:06
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09
Eski Zamanlar
Country
03:17
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10
Bizim İçin
Country
03:38
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