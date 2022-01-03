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Elektronik

Elektronik

16 Parça | 53:46

İçindeki bütün hisleri canlandıracak elektronik müzikler...
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01

Elektronik adımlar

Elektronik 03:11
02

İlham verici elektronik

Elektronik 03:03
03

Dalgalı Dinamik

Elektronik 03:23
04

Destansı elektro

Elektronik 03:00
05

Cumartesi diskosu

Elektronik 03:32
06

Teknolojik Kıpırtı

Elektronik 03:19
07

Kod adı elektronik

Elektronik 03:10
08

Elektronik gitar

Elektronik 03:22
09

Enerjiyle tazelen

Elektronik 03:35
10

Elektro huzuru

Elektronik 03:44

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